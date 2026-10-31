L’arte nel parco di via Gobetti per scoprire la biodiversità dell'AsinaraUn’esperienza outdoor gratuita nel verde urbano del sentiero Natura
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Il parco verde di via Gobetti, a Porto Torres, si trasforma in uno spazio di creatività, esplorazione e scoperta. Il prossimo 7 novembre, a partire dalle 10, è in programma “L’arte nel Parco”,di via Gobetti, per scoprire la biodiversità terrestre e marina dell'Asinara tramite l'arte. Osservare la natura con occhi nuovi e trasformare idee, forme, materiali e suggestioni in espressioni artistiche. Creare una testimonianza della biodiversità presente e custodirla come ricordo.
Una iniziativa promossa da Seaty Amp Isola dell’Asinara in collaborazione con il Ceas e le guide della rete Educando Asinara, per conoscere più da vicino il patrimonio naturale dell’Asinara e scoprire come la natura possa essere esplorata, osservata e vissuta anche nel cuore della città. L’evento, aperto agli studenti delle scuole cittadine e alle famiglie, è patrocinato dal Comune di Porto Torres, il Parco Nazionale dell’ Asinara, Regione Autonoma della Sardegna, Oceanic Global, Corona