Il Comune di Stintino annuncia il 13° Raduno dei 45, una splendida veleggiata di barca di vela latina che si terrà sabato 16 settembre. L'evento, ormai un appuntamento fisso per gli amanti del mare e delle tradizioni navali, è organizzato dal Circolo Nautico Sottovento e patrocinato dal Comune.

Quest'anno la manifestazione riserva delle novità significative, in particolare l'istituzione di due nuovi riconoscimenti: il Premio Mastro d'Ascia, dedicato alla memoria dell'ultimo grande maestro d'ascia del territorio, Silvestro Pilo, recentemente scomparso. Con questo premio, si intende onorare e perpetuare l'arte e la maestria di chi ha dedicato la propria vita alla costruzione e alla cura delle imbarcazioni tradizionali.

Il Premio Challenger Isidoro Balzano, in onore di un altro grande protagonista della comunità marittima, Isidoro Balzano, scomparso pochi giorni fa all'età di 97 anni. La famiglia Balzano ha generosamente donato un modello in legno di Vela Latina, magistralmente realizzato a mano dallo stesso artigiano. Questo modello diventerà il trofeo per il circolo vincitore e sarà rimesso in gioco ogni anno, consolidandosi come simbolo di eccellenza e tradizione.

