Il Comune di Sorso apre le porte degli impianti di smaltimento dei rifiuti Gesenu e presenta “Rifiutour”, il progetto di educazione didattico ambientale destinato alle scuole.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta del riciclo che accompagnerà virtualmente alunni ed insegnanti in visita all’interno degli impianti di recupero. I partecipanti potranno vedere con i propri occhi tutta la filiera del riciclo e constatare l’importanza di una corretta raccolta differenziata: un'esperienza unica e stimolante per imparare a riconoscere le varie tipologie di materiali, comprendere quanti ne produciamo ogni giorno e scoprire come si trasformano in nuova materia. Il tour, si svolgerà a distanza dando ad allievi e insegnanti la possibilità di restare comodamente in classe e di collegarsi ad un incontro on-line dove, grazie all’utilizzo della realtà virtuale, gli studenti potranno immergersi in un tour guidato a 360° all’interno dell’impianto.

«Il progetto - spiega il sindaco Fabrizio Demelas - è stato diversificato in base all’ordine e grado delle scuole partecipanti. Per le scuole dell’infanzia, le prime e le seconde classi delle scuole primarie è stato pensato un incontro on-line con la mascotte il “Mago del Riciclo” che, attraverso un gioco di magie, racconterà come si trasformano gli oggetti che gettiamo via e l’importanza di una corretta raccolta differenziata».

L’incontro si svolgerà attraverso un collegamento on-line in diretta della durata di 45 minuti circa. Per le terze, quarte e quinte classi delle scuole primarie e per le scuole secondarie di 1^ invece la tradizionale visita guidata dell’impianto si trasforma in un VirtualTour a 360°.

