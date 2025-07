Cambio al comando della compagnia della Guardia di Finanza di Porto Torres. Il tenente Pierluca Rombini ha succede al capitano Davide Guida. Il nuovo comandante, ventisei anni, originario di Bologna, dal 2017 al 2022 ha frequentato il corso di formazione presso l’Accademia del Corpo, conseguendo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo. Al termine, con il grado di Tenente, è stato assegnato al Gruppo di Sondrio, dove ha assunto il comando del Nucleo Operativo. L’Ufficiale prende il posto del capitano Davide Guida il quale, dopo tre anni di permanenza, lascia la Sardegna per assumere un nuovo importante incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma.

Nel periodo trascorso al comando delle Fiamme Gialle turritane, ha diretto molteplici indagini di polizia giudiziaria nel settore della spesa pubblica, in materia di contraffazione, contrabbando e tutela del Made in Italy e a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. In occasione del passaggio di consegne, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Sassari – Colonnello Marco Sebastiani – nel ringraziare il capitano Guida per il prezioso contributo offerto nei tre anni di servizio svolti a Porto Torres e dare il suo benvenuto al Tenente Rombini, ha rivolto, ad entrambi gli Ufficiali, i migliori auguri per i loro impegni futuri.

© Riproduzione riservata