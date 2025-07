Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Biagio che si terranno a Sennori il 18,19 e 20 luglio in località San Biagio, rione Montigeddu.

Da venerdì 18 alle ore 20.30 si parte con la serata di animazione per bambine e bambini di tutte le età, con giochi a tema “C’era una volta San Biagio”, a seguire il concerto di musica con “Dj Elia Idini”. Sabato 19 alle ore 19.30 è in programma la “Sagra del gusto sardo” con degustazione di gnocchetti con purpuzza, porchetta arrosto e tanti altro, pietanze accompagnate da un buon bicchiere di vino.

Alle 22.30 sono previsti i fuochi artificiali e, a seguire, il concerto del gruppo “Starlight, Anima Dance Tour”, dagli anni 80 ad oggi. Domenica 20 alle ore 18.30 è prevista la santa messa in onore di San Biagio celebrata da don Giuseppe Marras, alle 19.30 avrà inizio la processione con la statua del Santo accompagnata dalla banda musicale Città di Sennori, dai costumi tradizionali, dalle associazioni e dai Comitati Religiosi. Infine alle 22 il concerto musicale “InKoma”, cover band Vasco Rossi.

