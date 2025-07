Familiare in visita a un detenuto di Bancali viene trovata in possesso di droga e un coltello. Lo denuncia il sindacato Cisl Polpen raccontando quanto successo stamattina nella casa circondariale sassarese. Era stato predisposto- si scrive nella nota sindacale- “un servizio di prevenzione e controllo all'introduzione di sostanze stupefacenti tramite le unità cinofili del Distaccamento regionale di Nuoro "Badu e Carros"".

Ma un familiare dei detenuti alla vista dei cani ritornava indietro nella sala dove si depositano nei cassetti gli oggetti personali. La polizia penitenziaria, insospettita, attuava un controllo, a cui “partecipavano anche i colleghi a quattro zampe Zoe e Ask che segnalavano con insistenza un cassetto in particolare”. Una volta aperto rinvenivano diverse dosi di hashish e marijuana e un coltello a serramanico.

La donna, una 45enne algherese, è stata denunciata per possesso di droga. “Non possiamo che sottolineare ancora una volta la professionalità dei colleghi- afferma il segretario regionale Giovanni Villa-che giornalmente si impegnano per garantire nel miglior modo possibile la sicurezza sia all’interno che all’esterno dei nostri penitenziari con operazioni indirizzate al contrasto dell’introduzione di sostanza stupefacenti e altro. L’Amministrazione riconosca gli sforzi messi in campo nonostante la forte carenza di Organico”.

