Sabato 19 luglio dalle ore 20 torna il Billèllera Sorso Music Festival, giunto alla quarta edizione, e lo fa nel luogo da cui trae ispirazione e significato: l’anfiteatro della Fontana della Billèllera, finalmente riaperto e restituito alla piena fruibilità dopo un importante intervento di riqualificazione, restauro e messa in sicurezza. «Il Billèllera Music Festival rappresenta la prima occasione per riaffermare il valore di questo spazio come luogo di comunità, memoria e creatività - afferma il sindaco Fabrizio Demelas - . Il prossimo 19 luglio celebreremo non solo la musica e il talento, ma anche la rinascita di un monumento simbolico per Sorso, ora rigenerato, sicuro, accogliente, pronto a ospitare cultura e socialità grazie a un intervento complesso e molto atteso, che ha restituito decoro e bellezza a uno dei luoghi più iconici e dal grande valore identitario per la nostra Comunità. Non posso che esprimere grande soddisfazione ed emozione a nome di tutta l’amministrazione comunale.» Sotto la direzione artistica di Luigi Frassetto, musicista di origini sorsensi, il festival conferma la sua vocazione all’incontro tra generi, accogliendo sullo stesso palco musica classica, cantautorato, jam session e sonorità elettroniche. Il programma della serata prevede Chiara Cagnoni (chitarra) e Nicolò Vacca (flauto) aprono la serata con un raffinato dialogo tra corde e fiato. A seguire, sei tra le voci più interessanti della scena cantautorale sarda: Bulla, Beeside, Alessandro Carta, Bianca Frau, Lacana e Sara Porcu, in un’alternanza di set individuali e momenti di jam collettiva. Ad accompagnarli, la Billellera Jam Band, creata per l’occasione da Luigi Frassetto e Alice Doro (chitarre), insieme a Carlo Berretta (basso) e Jacopo Careddu (batteria). Finale elettronico con il DJ set di Richipampa tra funky, house, UK sound e hyperpop, dal cuore del parterre dell’anfiteatro.

