La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un ordine di carcerazione nei confronti di un noto pregiudicato algherese, condannato in via definitiva per una rapina avvenuta nel 2017.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Alghero hanno dato seguito al provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Sassari. L’uomo, che agì in concorso con altri due complici, era stato riconosciuto colpevole di aver messo a segno una rapina ai danni di un porta pizze.

Il fatto risale a diversi anni fa: i tre avevano simulato una falsa ordinazione e, una volta che il rider era arrivato all’indirizzo indicato, lo avevano accerchiato, minacciato con un oggetto appuntito puntato alla gola e derubato del telefono cellulare e dell’incasso della serata. Il bottino superava i 350 euro.

Grazie all’attività investigativa condotta all’epoca dal Commissariato di Alghero, i tre responsabili furono identificati e denunciati. Ora, a seguito della sentenza definitiva, uno di loro è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Bancali, dove sconterà la pena di tre anni di reclusione.

