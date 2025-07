Quasi centomila esemplari di uccelli catturati, marcati e rilasciati nell’isola dell’Asinara, tra il 1998 e il 2025, appartenenti ad oltre 73 specie diverse. Questi i numeri dell’Osservatorio faunistico del Parco Nazionale dell’Asinara, attivo dal 1998, con un ruolo fondamentale nel monitoraggio costante della fauna stanziale e dell’avifauna migratrice nell’isola. In sette anni attraverso la tecnica dell’inanellamento scientifico, i centomila esemplari sono stati oggetto di studio, un’attività che ha consentito di redigere una checklist aggiornata di 242 specie di uccelli osservati sull’isola nei diversi periodi dell’anno.

I dati raccolti dal Progetto Piccole Isole coordinato dall’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e finalizzato allo studio delle migrazioni pre- e post-riproduttive attraverso il bacino del Mediterraneo, confermano l’importanza strategica dell’Asinara come punto di sosta e transito per l’avifauna migratrice, sia durante le migrazioni primaverili che autunnali.

© Riproduzione riservata