Ancora fuoco nelle campagne di Bonorva, un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto circa 50 ettari di pascolo cespugliato nella località di Monte Cusgiaru. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio dalle 15, investendo l’agro già interessato nei giorni scorsi da vasti incendi. Si è reso necessario l’intervento del Super Puma, decollato dalla base di Fenosu e due elicotteri leggeri, a causa del vento che spingeva il fuoco verso il bosco, velivoli del Corpo Foestale a supporto delle forze antincendio a terra con forestali, barracelli e uomini della protezione civile impegnati a spegnere le fiamme.

I mezzi in volo hanno operato con diversi lanci d’acqua, attingendo dai bacini di Riu Oro e Trechido. Il sindaco di Bonorva, Massimo D’agostino ha ringraziato le forze in campo: «Per quanto qualcuno voglia distruggere tutto, loro continueranno a spegneree non fermeranno mai», è il commento amaro del primo cittadino. I roghi hanno interessato anche le campagne di Pozzomaggiore.

