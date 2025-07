“Ti sgozzo”. È una delle minacce che avrebbe proferito un 59enne sassarese contro la moglie in un rapporto di anni fatto, secondo le accuse, di umiliazioni, insulti, minacce e percosse. Oggi in tribunale a Sassari si è tenuta la discussione del processo che vede l’uomo imputato per maltrattamenti familiari aggravati dal fatto di averli compiuti, così riferiscono le contestazioni, anche davanti alla figlia minorenne di entrambi. Sono diversi gli episodi riferiti in Aula in cui l’uomo avrebbe offeso la compagna con epiteti ingiuriosi, alcuni relativi anche alle sue attitudini materne come “madre indegna”.

Contumelie pronunciate sia prima che dopo il matrimonio, pure davanti ad altre persone, e a una di queste avrebbe detto che appena tornato a casa avrebbe sgozzato la donna. Nell’imputazione, dove si riferisce di calci e pugni frequenti, si contesta anche un’occasione in cui l’uomo avrebbe sbattuto la consorte contro una rete metallica stringendole il braccio fino a procurarle un grosso livido sostanziando così il reato di lesioni. La pm Ilaria Achenza ha sollecitato una pena di 2 anni e 6 mesi. L’imputato è difeso dall’avvocato Claudio Mastandrea mentre i legali di parte civile sono Annamaria Ajello e Stefano Porcu. La giudice Silvia Masala ha rinviato a settembre per le repliche.

© Riproduzione riservata