«In data odierna rileviamo l’ennesimo “assalto” ai Servizi Sociali; divelti gli infissi e spaccate le vetrate con l’utilizzo improprio di sedie e calci; sono stati, inoltre, minacciati i dipendenti che hanno rischiato, ancora una volta, la propria incolumità fisica».

Cgil, Cisl, Uil DiCapp e tutta la Rsu denunciano ancora una volta un gravissimo episodio di violenza ai danni degli operatori che lavorano negli uffici di Alghero. «L’intervento delle forze dell’ordine ha limitato ulteriori danni alle persone presenti ed alle attrezzature. Il personale dell’ente è esposto ogni giorno a situazioni gravi tali da non poter essere minimizzate e per le quali è necessario porre in atto idonee e urgentissime soluzioni da parte dell’Amministrazione comunale per tutelare l’incolumità dei propri lavoratori», continua la nota.

Intanto dal gruppo Noi Riformiamo Alghero è stata espressa solidarietà ai dipendenti comunali. «L’aggressione subita, con minacce fisiche e danni agli uffici, rappresenta un fatto gravissimo che non può e non deve essere sottovalutato. I servizi sociali svolgono un ruolo fondamentale e insostituibile per la comunità, operando spesso in condizioni difficili e in prima linea nel rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione. Non è accettabile che chi lavora quotidianamente per il bene pubblico debba temere per la propria sicurezza», scrive Alberto Bamonti, consigliere comunale. Non è la prima volta che accade. A maggio scorso un uomo si era barricato negli uffici dei Servizi Sociali e durante l'intervento della polizia locale un agente era rimasto ferito con una gomitata al volto.

