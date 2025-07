Venerdì 18 luglio, la Coral Mans Manetes torna ad esibirsi in concerto nella suggestiva cornice della Residenza Alla Collina (Via Punta Cristallo 43, Guardia Grande – Alghero). Un appuntamento speciale, che vedrà protagonisti 15 giovanissimi cantanti tra gli 8 e i 12 anni, impegnati nella valorizzazione della musica in lingua algherese. Durante la serata, la corale presenterà anche il suo nuovo progetto discografico Anem Anem Anant, sostenuto da una campagna di crowdfunding attiva sulla piattaforma Verkami. Il disco è il frutto di un percorso educativo e creativo condotto negli ultimi anni sotto la guida del maestro Claudio Gabriel Sanna, che accompagnerà i bambini alla chitarra. Con lui, sul palco anche due musicisti d’eccezione: Dario Pinna al violino e Paolo Zuddas alle percussioni. Ospite speciale della serata sarà Angelo Maresca, meglio conosciuto come lo Barber de l’Alguer. I giovani della Coral Mans Manetes non si limiteranno a cantare: introdurranno e interpreteranno ogni brano con autonomia e consapevolezza, a conferma dell’alto valore formativo del progetto. L’evento è organizzato da Plataforma per la Llengua e l’ingresso è gratuito. Per sostenere la produzione del disco e scoprire tutti i dettagli del progetto, si può contribuire tramite Verkami:

https://www.verkami.com/projects/41133-anem-anem-anant

© Riproduzione riservata