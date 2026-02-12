Il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu, ha disposto con ordinanza la chiusura straordinaria delle scuole prevista per domani, venerdì 13 febbraio.

Il provvedimento interessa i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di Ossi, ovvero le scuole dell’infanzia e primaria di via Tevere, oltre alle scuole dell’infanzia di via Napoli e di piazza Matteotti.

L’ordinanza si è resa necessaria a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato in data 10 febbraio 2026, che ha rilevato un’infestazione di insetti (formiche) di entità tale da richiedere un intervento di disinfestazione strutturato, non gestibile con operazioni ordinarie.

La chiusura è finalizzata a consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie in condizioni di sicurezza e a tutela della salute degli alunni, del personale scolastico e di tutti gli utilizzatori delle strutture. Le attività riprenderanno regolarmente al termine dell’intervento.

