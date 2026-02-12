Danni causati dal forte vento, chiude la scuola primaria di Oschiri.

Con un’ordinanza, il sindaco, Roberto Carta, ha disposto, per domani, la sospensione delle lezioni che riprenderanno mercoledì prossimo.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito al distaccamento di un pannello fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio, danneggiato dal vento.

Sul posto sono intervenuti gli operai comunali e i Vigili del Fuoco e, domani, saranno effettuati interventi urgenti di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza dell’impianto.

Gli interventi saranno eseguiti con la massima tempestività per consentire la regolare ripresa delle attività didattiche, come da calendario scolastico.

© Riproduzione riservata