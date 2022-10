Proseguono gli appuntamenti con “Ottobre in Biblioteca”: martedì 18 ottobre, alle 18.30, nella Biblioteca comunale di Sennori, in via Farina 32, Comes, con l’Amministrazione comunale e la libreria Koinè di Sassari presenteranno “Il Re delle Api”, il nuovo libro di Ruggero Roggio. Dialogheranno con l’autore Paola Rosalinda Marongiu, Giulio Manghina e la vicesindaco di Sennori, Elena Cornalis.

Durante l’incontro Ica Spanu e Antonio Salis leggeranno alcuni passaggi dell’opera. Il romanzo narra le vicende di personaggi veri e verosimili, assemblati come Frankenstein buoni, storie che si dipanano in una Sardegna costiera inattendibile, geograficamente bugiarda, dove fantasia, mistero fiaba si mescolano come i destini umani.

“Con questo terzo appuntamento prosegue l’iniziativa ‘Ottobre in Biblioteca’, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa Comes, per dare risalto agli autori sardi che con le loro opere ci fanno immergere nella cultura e nelle tradizioni della nostra isola”, spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura, Elena Cornalis. "Il libro di Ruggero Roggio rientra in questa sfera, regalando ai lettori tanti spunti sulla Sardegna”.

