Da Alghero si trasferisce giovedì a Sassari (ore 18,30) nei locali espositivi della Libreria Dessì in Largo Cavallotti 17 l’evento Bloody money for money for food, Cartoline da Gaza per Gaza, iniziativa di solidarietà e supporto per la Palestina, il cui scopo principale è raccogliere donazioni per Gaza. La prima parte si è svolta, con grande successo di pubblico e di partecipazione artistica, ad Alghero nel mese di agosto.

Si tratta di una mostra collettiva e partecipativa. I lavori esposti, realizzati su foto/cartoline, sono stati creati da oltre 100 diversi esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dell’impegno sociale in genere. Si tratta di opere originali realizzate per questa specifica iniziativa. La mostra collettiva si sviluppa come installazione e si completa con l’intervento partecipativo del pubblico. I visitatori trasformeranno l’esposizione in performance, prelevando una o più opere e sostituendo ciascuna di esse con una banconota in euro del taglio corrispondente all'importo della donazione che si intende effettuare.

Il ricavato sarà devoluto al popolo palestinese dall’Associazione Ponti non Muri tramite Pali Hope, associazione italiana no profit formata anche da un team gazawi sul campo che si occupa di provvedere ai bisogni primari della popolazione sotto assedio nella Striscia di Gaza.

La mostra sarà aperta sino al 13 settembre dalle 17 alle 20. Aderiscono all’iniziativa: l’Associazione Ponti non muri, il Gruppo Emergency Sassari, Amnesty International Sassari, PaliHope ODV ETS, Giovani Palestinesi Sardegna, Studenti per la Palestina Sassari, Alghero per Gaza.

