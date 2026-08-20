È arrivata ieri a Sassari la Reliquia di Santa Teresa di Lisieux, in una delle tappe isolane della peregrinatio in programma dal 19 al 31 agosto. Dopo l’approdo a Porto Torres dal santuario di Lisieux, e poi lo spostamento nel capoluogo turritano, stasera è stata condotta nella cattedrale di San Nicola. L’arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, che ha celebrato la messa, ha dichiarato: «E’ un dono inestimabile per i nostri fedeli e permetterà di ravvivare la fiamma della testimonianza evangelica».

La guida della diocesi turritana ha così rimarcato l’importanza spirituale della presenza della Patrona delle Missioni, che cade nella ricorrenza del Centenario dell’istituzione della Giornata Missionaria Mondiale. Un incontro che fa riemergere un legame antico con la tradizione vocazionale locale, ricordata proprio da Soddu durante il pontificale. «Nel 1926», riporta la diocesi in una nota, «l’Opera della Propagazione della Fede, proprio su suggerimento del Circolo missionario del Seminario di Sassari, propose a papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne accolta con favore e lo stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese missionario per eccellenza».

Il viaggio del reliquiario proseguirà domani, 21 agosto, nella Diocesi di Ozieri, nell'Arcidiocesi di Oristano il 22, nella Diocesi di Ales-Terralba il 23, nella Diocesi di Nuoro il 24, nell'Arcidiocesi di Cagliari il 25, nella Diocesi di Tempio-Ampurias il 26 e nella Diocesi di Alghero-Bosa il 27 agosto. Poi il ritorno nell'Arcidiocesi di Sassari, venerdì 28 agosto, nel Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres a Borutta, dove alle ore 19:30 si terrà la recita dei Vespri seguita, alle 21:30, da una veglia di preghiera. Sempre nel monastero, sabato 29 agosto alle 12, l'Arcivescovo presiederà la Celebrazione dell'Eucaristia. Sabato la reliquia tornerà a Sassari dove, alle 17, si troverà nella parrocchia di San Giuseppe.

Domenica 30 agosto, dalle 18, il reliquiario sarà custodito nel Seminario Arcivescovile di Sassari. Alle 20, nella cappella del Seminario, si svolgerà la solenne Veglia Vocazionale in preparazione alle prossime ordinazioni presbiterali dei diaconi don Giovanni Masia, don Claudio Ottonello e don Andrea Usai. La peregrinatio si concluderà lunedì 31 agosto alle ore 18 in Largo Seminario a Sassari, con il saluto della comunità, la consegna del reliquiario ai rappresentanti dell'Arcidiocesi di Benevento e la successiva partenza.

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