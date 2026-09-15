«Amo essere un batterista. Tutti pensano che tu sia stupido. Quello che non capiscono è che se non ci fossi tu, la loro band farebbe schifo». Parola di Dave Grohl, batterista dei Nirvana e frontman dei Foo Fighters. Non importa se uno ha come idolo Grohl, Ringo Starr o Chad Smith. Domenica 20 settembre a Sassari ha l'occasione per divertirsi insieme ad altre decine e decine di batteristi grazie alla "Festa del Ritmo".

L'evento è organizzato da Bateras Beat Sassari, associazione di promozione musicale, e guidato dal batterista Fabrizio "Grooveman" Murgia. Batteristi e appassionati arriveranno da tutta la Sardegna per suonare insieme e creare un’unica, potentissima voce musicale. L’appuntamento è pensato come una vera festa aperta alla città, con l’obiettivo di portare la musica fuori dagli spazi tradizionali.

L'iscrizione è gratuita, basta mandare una mail a baterasbeatsassari@gmail.com. Dalle 14 inizierà il montaggio dei vari pezzi della batteria. Il via alle 17. Si suonerà per almeno due ore e mezzo.

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