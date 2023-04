A Perfugas, centro dell’Anglona, è tutto pronto per l’attesa di Santu Jolzi, promossa dall’omonima associazione con il contributo della Regione e del Comune.

Si parte lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, nella Chiesa campestre di San Giorgio, dove alle 11 sarà celebrata la Santa Messa da Don Gabriele Galleri. La giornata proseguirà alle 12 insieme all’associazione giovani “Santu Jolzi”. Dalle 15 musica e birra fresca. Sabato 15 aprile dalle 15, sempre nella Chiesa di San Giorgio, si terrà l’AperiSantuJolzi seguito, alle 18, dal festival “Sa Missa Cantada” con la partecipazione dei cori “Gavino Gabriel” di Tempio Pausania”, “Su Bubugnulu” di Luras e “Cunfraria Santa Rughe” di Bulzi. In programma anche l’esibizione di un coro della Corsica “A Passione”. Alle 20 Dj set e divertimento sino a tarda notte.

Sabato 22 aprile, con inizio alle 10, ci sarà il cambio della bandiera davanti al retablo di San Giorgio custodito nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli. Alle 10.15 partirà il corteo che porterà il simulacro nella Chiesa campestre che attraverserà le vie Garibaldi, Cavallotti e San Giorgio. Parteciperanno anche i gruppi di Ossi, Chiaramonti, Telti, Trinità D’Agultu, Perfugas e i cavalieri. L’arrivo nell’edificio campestre è previsto per le 11 dove, successivamente, si svolgerà il tradizionale “Caragolu”. A seguire la Santa Messa solenne celebrata da Don Gabriele Galleri e che sarà animata dal “Coro di Nulvi”. Alle 12.30 spazio al rinfresco offerto dall’Associazione Giovani “Santu Jolzi”. Dalle 15.30 ci saranno canti e balli sardi con i musicisti e cantadores locali. Alle 18.30 è in programma l’esibizione degli “On the road Band”. Alle 19.30 saranno estratti i biglietti della lotteria2023, mentre alle 21 sarà la volta del gruppo musicale “Freevival”. Intrattenimenti musicali anche dopo la mezzanotte con gli “Skar & Manfree” e “Fe Dj e Jlt”.

© Riproduzione riservata