A Ossi la collocazione delle ecoisole: si conferisce con la tesseraIl nuovo sistema non sostituisce il porta a porta, che rimarrà comunque attivo
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Nel territorio comunale di Ossi si sta procedendo a posizionare meglio le ecoisole che lo scorso mese di febbraio erano state collocate nei vari rioni del paese. Una collocazione veloce per poter scaricare tutti i moduli assegnati al Comune di Ossi e anche agli altri comuni del Coros. Al termine degli spostamenti potrà partire la campagna informativa con la quale verrà spiegato ai cittadini il funzionamento del nuovo sistema che, come preannunciato, non sostituisce il porta a porta, che rimarrà comunque attivo.
Si tratta di un servizio aggiuntivo, per migliorare, per provare a ridurre i costi dello stesso servizio, per dare ai cittadini una possibilità in più di conferimento a prescindere dagli orari tradizionali della raccolta differenziata. I contenitori non sono cassonetti, spesso mal gestiti, ma di vere ecoisole che si aprono con la tessera sanitaria capace di registrare il conferimento e di segnare dei punti a chi conferisce.
Condizioni che una volta valutate potrebbero rappresentare un presupposto per predisporre una sorta di concorso a premi da consegnare a fine anno a coloro che hanno accumulato maggiore punteggio, a fine anno, accumulando punti dia dei gadget ai cittadini virtuosi.