Domani, con L'Unione Sarda, ci sarà uno speciale dedicato alle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale (con le liste di appartenenza) nei 149 Comuni al voto. Ci sarà l’indicazione anche dei centri dove non ci sono state candidature.

Uno strumento di facile consultazione, Comune per Comune, per conoscere i potenziali, futuri amministratori comunali. Lo speciale sarà disponibile dentro il giornale in tutte le edicole della Sardegna e sulla App L'Unione Digital

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