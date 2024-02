«L’amore che ci avete dato per tutti noi qualcosa che ci manca profondamente tanto, quanto ci manca la vostra presenza nella vostra vita».

Sono le parole dedicate a Basilio Saladdino e Caterina Liliana Mancusa, entrambi uccisi senza pietà il 26 febbraio del 2022, a Porto Torres, dal genero Fulvio Baule, il muratore 41enne di Ploaghe che si scagliò con l’ascia contro i suoceri riducendo in fin di vita anche la ex moglie Ilaria Saladdino.

Domani, 27 febbraio alle 18, presso la parrocchia dello Spirito Santo, verrà celebrata da don Michele Murgia la messa in ricordo dei coniugi uccisi barbaramente da Baule, a processo in Corte d’Assisse per il duplice omicidio e l’aggressione nei confronti di Ilaria Saladdino.

L’uomo commise il massacro davanti agli occhi dei suoi bimbi, due gemellini di appena un anno, poi si costituì ai carabinieri confessando il delitto.

