Cossoine si prepara a una prima giornata di mobilitazione contro gli innumerevoli progetti che prevedono la realizzazione di parchi eolici sia in mare che in altre zone della Sardegna

Per questo, a seguito di una riunione che si è svolta nei giorni scorsi, e da dove è emersa la contrarietà all’installazione delle pale eoliche, è stata organizzata una prima scampagnata contro quello che viene definito dai promotori “Eolico Selvaggio in Sardegna”.

«Si invitano – si legge nell’avviso – tutti i comitati, le associazioni e i singoli cittadini che vogliono esprimere attivamente la propria contrarietà contro la speculazione eolica, sia in mare che in terra, messa in atto dalle multinazionali dell’energia nei rispettivi territori, a partecipare a una giornata di mobilitazione a difesa del paesaggio, della fauna e di tutti i beni identitari della cultura e della tradizione sarda».

L’appuntamento, in programma martedì 25 aprile, comincerà alle 9.30 con il ritrovo presso l’anfiteatro di Cossoine. Alle 10 ci si dirigerà verso la Chiesa campestre di Santa Maria Iscalas, per poi proseguire sino alla località di “Paule Manna”. Alle 11 è in programma una passeggiata di circa 20 minuti verso “Paule Pizzinna” che si concluderà nella vedetta di “Sos Istrampos”. Alle 12.15 si farà ritorno a “Paule Manna” per il pranzo.

© Riproduzione riservata