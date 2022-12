Oltre 225 chili di fuochi d’artificio illegali sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Porto Torres.

Le Fiamme gialle hanno fermato un’auto guidata da un uomo: a bordo hanno scoperto gli artifizi pirotecnici trasportati in violazione delle disposizioni normative sulla sicurezza dello stoccaggio e del trasporto dei prodotti, che sono stati quindi sequestrati.

Il 38enne sassarese è stato denunciato.

Obiettivo della regolamentazione del settore è quello di ridurre al minimo i rischi derivanti dalla potenziale capacità esplosiva della polvere pirica. Come ricordano i finanzieri, anche gli artifizi pirotecnici di libera vendita, se conservati in maniera non idonea, possono divenire a loro volta pericolosi, generando gravi rischi anche per terzi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata