In Sardegna l’importo medio di un assegno previdenziale per chi è in pensione è di 1.421 euro, quindi 18.473 l’anno con 13 mensilità (14 in alcuni casi). Si tratta però di importi lordi ed esistono inoltre quelli che vanno fuori media verso l’alto e si contrappongono a quelli che, al contrario, sono al limite della sussistenza.

Una situazione che dura da tempo e che induce molte famiglie a contare sull’entrata dell’anziano di casa per poter andare avanti. Nel 2020 la grande batosta: nell’anno della pandemia dovuta al Covid sono morti soprattutto anziani, quando ancora il vaccino non c’era, quelli che con le loro pensioni facevano quadrare i conti. Dai dati dell’Osservatorio dell’Inps, nell’Isola vengono erogate ogni mese 643.409 pensioni. Questo è il numero dei trattamenti, e non dei pensionati, anche perché non è raro che la stessa persona percepisca più di un reddito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Secondo le stime, i titolari di pensione in Sardegna sono poco meno di 446mila.

Alcuni numeri: 278.020 sono le pensioni di vecchiaia o anzianità che da sole comportano una spesa di 5,137 miliardi l'anno (a fronte di contributi per un miliardo e mezzo). I trattamenti di invalidità a favore di residenti sono 47.739 e costano all'istituto di previdenza 635 milioni di euro l'anno (con una media di 12.298 euro l'anno lordi pro capite). Il ramo sardo dell'Inps spende inoltre un miliardo e 141 milioni annui per pagare le pensioni di reversibilità a 123.854 vedove o vedovi (ed eventuali figli a carico). In media, l'assegno è di 9.210 euro l'anno, cioè 708 euro per tredici mensilità.

EMIGRATI – Un discorso a parte merita quello relativo agli ex emigrati che tornano in Sardegna: da giovani hanno lavorato in altre regioni versando altrove i contributi, ma incassano la pensione nell’Isola, provocando uno sbilancio fra entrate e uscite. Come sottolinea Piero Agus, presidente del Comitato regionale dell'Inps, l’Istituto “in Sardegna è il maggiore datore non di lavoro, bensì di reddito”.

(Unioneonline)

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata