Continua a bruciare la Sardegna, con 14 incendi segnalati nella giornata odierna. In tre casi, è risultato necessario anche l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Allarme in agro del Comune di Villanova Truschedu, dove le fiamme, originate dalla periferia dell'abitato, hanno percorso una superficie boschiva e minacciato alcune aziende agricole.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Villaurbana, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Sorgono e Fenosu (Super Puma). Sul posto sono intervenuti: una squadra Agenzia Forestas del cantiere di Siapiccia, quattro squadre dei volontari di Oristano, i Barracelli di Ollastra e una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Incendio boschivo anche in agro del Comune di Orroli, località Is Arroinalis, dove le fiamme, con tutta probabilità originate da un fulmine, hanno percorso circa un ettaro di macchia mediterranea e pascoli in una zona impervia sopra il Lago Mulargia. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base CFVA di San Cosimo. Sul posto sono intervenuti: una squadra Agenzia Forestas di Escalaplano, una squadra comunale e i volontari di Orroli.

Mezzi aerei in azione anche per l’incendio divampato in agro del Comune di Musei, località Is Peddis, dove le fiamme hanno percorso alcuni ettari di seminativi e incolti. Qui le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Siliqua, coadiuvato dal personale della Stazione di Iglesias e dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base CFVA di Pula.

Sul posto sono intervenute due squadre Agenzia Forestas del cantiere di Iglesias e sette squadre di volontari di Iglesias, Domusnovas e Villamassargia.

