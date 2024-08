Sono 16 gli incendi divampati oggi in Sardegna, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Due elicotteri in volo per il rogo divampato in agro del Comune di Escalaplano, località Sedda Intrezza, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale a bordo dei mezzi aerei provenienti dalle basi di Villasalto e San Cosimo. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Escalaplano e di Esterzili. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12:30. L'incendio ha percorso una superficie di circa 0,6 ettari di macchia bassa.

Un elicottero è stato necessario anche per domare il rogo divampato in agro del Comune di Lanusei, Costa Cocco, con le operazioni di spegnimento coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Lanusei, coadiuvato dal personale a bordo del mezzo aereo proveniente dalla base di San Cosimo. Oltre a una squadra del Corpo Forestale di Lanusei sono intervenuti i volontari di Ilbono e di Elini e i Vigili del Fuoco di Lanusei. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse attorno alle 16 e l'incendio ha interessato una superficie di circa 0,2 ettari di macchia bassa.

Fiamme anche in agro del Comune di Donori, nella periferia del centro abitato, con le operazioni di spegnimento coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto e di Pula. Intervenuti oltre al Corpo forestale anche una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Monastir, i Vigili del Fuoco di Cagliari e una squadra di volontari di Sant'Andrea Frius.

La superficie bruciata è stata quantificata in 1 ettaro. Le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi aerei si sono concluse poco prima delle 19.

