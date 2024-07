L’emergenza incendi oggi, 30 luglio, si sposta a Pozzomaggiore: un vasto rogo scoppiato in località Funtana Sa Teula-Serra Niles è andato avanti a lungo fuori controllo in un’ampia superficie boscata a ridosso del Monte Murale. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e dal personale del Nucleo Gauf di Sassari. Tre gli elicotteri in volo, due i Canadair. A terra l’intervento delle squadre dell’agenzia Forestas, dei barracelli, dei volontari e dei vigili del fuoco.

Nel nord est dell’isola si lotta ancora contro le fiamme, che oggi hanno imposto il decollo dei mezzi aerei in altri quattro nuovi casi. Su altri due fronti elicotteri e Canadair sono intervenuti per domare incendi scoppiati ieri.

Gli altri interventi

Furtei. Incendio in agro del Comune di Furtei, località Is Erumus, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Barumini e dal personale del nucleo Gauf di Cagliari, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e Pula. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Barumini, due squadre dei Barracelli di Furtei e Sanluri, una squadra di volontari dell'associazione ProtCiv Guasila e una squadra dei vigili del fuoco di Sanluri. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 15:20.

L'incendio di Furtei

Usini. Incendio certamente doloso in agro del Comune di Usini, località Molineddu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ittiri e di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Bosa. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di un Canadair (CAN30). Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Putifigari e Sassari, quattro squadre di Barracelli dei cantieri di Ossi, Usini, Tissi e Muros, una squadra di volontari dell'associazione Uri-AVPC e una squadra dei vigili del fuoco di Sassari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle 17:00.

Serramanna. Incendio in agro del Comune di Serramanna, località Su Pardu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base di Pula. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Monastir e Villacidro, una squadra dei barracelli di Serramanna e due squadre dei volontari delle associazioni Orsa e Soccorso Assemini. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle 17:45.

Villasor. Incendio in agro del Comune di Villasor, località S'Isca, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base di Pula, proveniente dall'incendio di Serramanna. Sono intervenute tre squadre di volontari delle associazioni Orsa, L'aquila e Soccorso Assemini. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 18:20.

L'incendio di Villasor

I roghi partiti ieri

Nuoro. Incendio boschivo in agro del Comune di Nuoro, località Sa 'e Grosta, partito in data 28 luglio: lo spegnimento delle numerose riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale delle Stazioni del Corpo forestale di Aritzo, Gavoi e del personale del Nucleo Gaus di Nuoro e dal personale degli elicotteri delle basi di Farcana, Sorgono, Anela con Super Puma di Alà dei Sardi e Fenosu. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con 4 Canadair (CAN8-CAN26-CAN30-CAN31). Sono intervenute sette squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Oliena, Siniscola, Nuoro, Orune, Gadoni, Tonara e Austis. Le operazioni di spegnimento e di bonifica con i mezzi aerei sono terminate alle ore 17:45.

L'incendio di Nuoro

Bonorva. Incendio boschivo in agro del Comune di Bonorva, località Rebeccu, partito in data 28 luglio: lo spegnimento delle riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e del Nucleo Gauf di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Bosa. Sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Giave, Nughedu San Nicolò, Ozieri, Anela. Le operazioni di bonifica dei mezzi aerei sono tuttora in corso.

