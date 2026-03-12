Prosegue l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio da parte della polizia del Commissariato di Alghero. Nei giorni scorsi gli agenti della Giudiziaria hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato ai danni di un noto supermercato cittadino.

L’episodio è avvenuto durante un servizio serale di controllo del territorio. Alla centrale operativa è giunta una segnalazione relativa a un uomo che, dopo aver nascosto nel carrello numerosi e costosi tagli di carne pregiata, si era allontanato rapidamente dal punto vendita, superando le barriere delle casse e dandosi alla fuga.

Grazie alle informazioni raccolte e alla descrizione del sospetto, i poliziotti hanno immediatamente intuito la possibile via di fuga. In coordinamento con le pattuglie presenti in zona, gli agenti sono riusciti a intercettare l’uomo pochi istanti dopo in una strada adiacente al supermercato, mentre era ancora in possesso della merce appena sottratta.

La successiva attività investigativa, supportata anche dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre la refurtiva è stata restituita all’esercizio commerciale.

