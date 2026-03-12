18 imputati per traffico e detenzione di stupefacenti da Sassari al nuorese. Oggi in tribunale, davanti al gup Gian Paolo Piana, si è tenuta l’udienza preliminare in cui i legali hanno esposto la scelta del rito. Due di loro hanno optato per l’ordinario, la maggior parte per gli abbreviati secchi- tutti accettati dal giudice, alcuni invece i patteggiamenti, da definire nella prossima seduta. Molti gli abbreviati condizionati alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali su cui il pm Giovanni Porcheddu si è opposto e il gup si è riservato di decidere nella prossima udienza del 18 giugno.

Il traffico contestato dalle accuse sarebbe avvenuto tra il 2023 e il 2025, includendo cessioni e acquisti di kg di cocaina e marijuana, da Sassari a Ozieri, da Olbia a Buddusò, da Alà dei Sardi a La Maddalena e Nuoro. Con una presunta ramificazione di corrieri e staffette per il trasporto di quantità anche importanti di droga, accusa che va così a contestare l’aggravante del quantitativo ingente. Compravendita che faceva girare cifre da decine di migliaia di euro, fino ai quasi 80mila euro, in un caso, per la cessione di cocaina.

Su due imputati, e la madre di uno dei due, si concentrano buona parte delle accuse formulate dalla procura della Repubblica. Sui 18 la metà è sassarese, gli altri si dividono fra Alghero, La Maddalena, Ozieri, Buddusò e Onanì.

I legali sono Sergio Milia, Marco Palmieri, Maria Claudia Pinna, Maria Assunta Argiolas, Patrizia Marcori, Massimiliano Tore, Michele Galia, Federico Delitala, Elias Vacca, Marco Salaris, Nicola Satta, Alessio Bittu, Gianluca Sannio, Giovanna Goddi, Giuseppe Onorato, Salvatore Castronuovo.

