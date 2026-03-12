Da oggi in poi gli operatori economici potranno aderire alla piattaforma “Living in Porto Torres” Ict web e social di promozione della Città e di servizio per i cittadini, ospiti e turisti.

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale per l’attuazione del PSL - il Piano di Sviluppo Locale “Porto Torres 2030”, lo strumento strategico approvato nel 2025 dalla giunta guidata dal sindaco Massimo Mulas che delinea il percorso intrapreso per promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio anche nel prossimo futuro.

Nel pomeriggio si è concluso l’incontro al Museo del Porto per presentare agli operatori commerciali del territorio la piattaforma e le opportunità offerte, un appuntamento organizzato dall’amministrazione a cui hanno preso parte gli assessori al Bilancio e Programmazione Alessandro Carta e alle Attività Produttive Claudio Piras e Sandro Murtas, il General Manager del team di Academika che ha elaborato il Psl.

Gli stessi operatori saranno accompagnati nell’elaborazione dei contenuti, attraverso un percorso di formazione. La piattaforma ospiterà contenuti multimediali interattivi per la promozione territoriale, servizi di real estate e una sezione dedicata all'e-commerce di comunità. A ogni operatore economico sarà riservato uno spazio virtuale personalizzato, pensato per la vendita online di beni e servizi e per la promozione delle produzioni tipiche e le eccellenze locali.

