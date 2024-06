Salvare la Sardegna dalla speculazione energetica e dall’assalto delle pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici.

Se ne parla a partire dalle 10 di questa mattina al Chiostro del Carmine di Oristano. All’incontro, organizzato dall’associazione Lucio Abis, partecipa il Comitato Scientifico Insularità in Costituzione che porta le sue proposte per fermare l’assalto al paesaggio sardo.

Tutte idee già presentate all’opinione pubblica e, recentemente, alle commissioni quarta e quinta del consiglio regionale.

Presenta l’incontro il presidente dell’associazione Pietro Arca. Intervengono l’editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, che parla dello scenario energetico ed economico del decreto Draghi in Sardegna; Giuseppe Pulina che si sofferma sullo scenario paesaggistico e ambientale. Non mancano le voci degli amministratori locali e delle associazioni, mentre Maria Antonietta Mongiu, Giuseppe Biggio, Rita Dedola e Benedetto Ballero illustrano le proposte del Comitato Scientifico Insularità in Costituzione. Le conclusioni sono affidate a Gian Valerio Sanna.

