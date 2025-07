Sono state rese operative già da ieri le disposizioni inerenti le modifiche alla planimetria e la riperimetrazione degli stalli del Mercatino del mercoledì, che è stato riportato nel centro storico cittadino (tra via Ruzittu, via San Pietro, via Firenze, corso Garibaldi e alcune vie laterali), con orari che prevedono l'installazione a partire dalle 6:30 e fino alle ore 14:00.

La nuova planimetria, sostiene l’Amministrazione comunale, «consente di organizzare in modo ordinato e funzionale il mercato settimanale, migliorando la qualità dell’offerta commerciale e la fruizione da parte di residenti, turisti e visitatori».

Tale riorganizzazione, «oltre a rafforzare il ruolo economico del mercato, contribuisce a valorizzare il patrimonio architettonico e storico del centro cittadino, creando occasioni di socialità e animazione culturale, anche in sinergia con eventi e iniziative promosse dall’Ente o da associazioni locali».

La predisposizione della nuova planimetria del mercato, con la precisa individuazione degli stalli da destinare agli operatori ambulanti, tenendo conto delle esigenze logistiche, di sicurezza, di accessibilità e del decoro urbano, era stata oggetto di incarico alla società Omnia Ing S.r.l., il cui Piano era stato approvato il giorno 1 luglio dalla Giunta comunale.

«La nuova perimetrazione – si legge in delibera - si è resa necessaria per garantire una distribuzione più razionale degli spazi, una migliore fruibilità delle vie e piazze coinvolte, nonché per adeguare il mercato alle normative vigenti in materia di sicurezza pubblica, viabilità e igiene urbana», con predisposizione di «un Piano di Sicurezza e un Manuale».

