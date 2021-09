Cresce la pressione sulle terapie intensive in Sardegna, dove i posti letto occupati da pazienti Covid salgono al 15%, dunque ben oltre la soglia limite fissata al 10%, tra i parametri fondamentali per il mantenimeno della zona bianca o per il passaggio in fascia gialla.

E’ quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell’agenzia Agenas.

Il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid è in salita anche in Abruzzo, Piemonte e Puglia, mentre cala in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Sicilia (già in zona gialla) e Umbria. Quanto alla percentuale di pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area non critica cresce in Basilicata (raggiunge il 14%), mentre in Sicilia resta al 23% e in Calabria al 19%, oltre la soglia del 15%.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione martedì 7 settembre 2021, i pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva negli ospedali dell’Isola sono trenta, due in più rispetto al precedente aggiornamento.

