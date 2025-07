"Enti locali, professionisti e investitori a confronto tra Cagliari, Cabras e Olbia". Si è conclusa la due giorni dell’iniziativa “Sardegna: liberare il potenziale – Il ruolo degli enti locali nell’attrazione di grandi investimenti”, promossa in collaborazione con ASEL Sardegna, lo Studio Legale BLegal e K&L Gates Italia, con appuntamenti a Cagliari, Cabras e Olbia. Durante i lavori si è discusso del rilancio strategico della Sardegna nei settori turismo, real estate, tecnologie digitali e infrastrutture, con un focus specifico sulle opportunità legate ai data center, alla Cagliari Free Zone e alla crescente attenzione degli investitori internazionali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo attivo degli enti locali nel costruire condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio. Rodolfo Cancedda, presidente di ASEL Sardegna, ha detto che “i Comuni devono essere messi nelle condizioni di guidare lo sviluppo, attraverso strumenti normativi, amministrativi e relazionali adeguati. Questa iniziativa ha il merito di aver creato uno spazio concreto di confronto tra territori, imprese e investitori.”

Nicola Ibba, fondatore dello Studio Legale BLegal, ha sottolineato che <da tempo lavoriamo per costruire un ecosistema capace di attrarre capitali e progetti strategici in Sardegna. L’obiettivo è connettere il territorio con investitori istituzionali, fondi e player internazionali, anche attraverso strumenti nuovi.”

I lavori si sono svolti con il contributo attivo degli avvocati di K&L Gates Italia: Roberto Podda, Vanessa Boato e Francesco Sanna. «Questa iniziativa-hanno detto- si inserisce in un progetto più ampio di analisi delle potenzialità della Sardegna in chiave integrata: turismo, infrastrutture digitali, energia e rigenerazione urbana. Un lavoro che parte dal territorio ma guarda lontano, con una visione sistemica e internazionale».

Questi incontri, ha detto Alessandro Scano, vicepresidente dell'Asel Sardegna, «rappresentano il primo passo di un percorso strutturato, volto a valorizzare il potenziale della Sardegna attraverso il dialogo tra istituzioni, professionisti e investitori. Già in programma nuovi appuntamenti in autunno con l’obiettivo di rafforzare le sinergie e trasformare le idee in progetti concreti, al servizio del territorio».

