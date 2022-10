La Sardegna è seconda in Italia nella speciale classifica sulla raccolta differenziata e il riciclo stilata da Anci-Conai in occasione della diffusione dell’XI rapporto sulla gestione dei rifiuti.

Sul primo gradino del podio c’è il Veneto con il 75,9 per cento di differenziata, sul terzo la Lombardia col 73 per cento, mentre l’Isola fa registrare un 74 per cento (+13,9 rispetto al periodo 2016-2020).

Fanalino di coda – sempre su dati del 2020 - sono la Sicilia col 42,2 per cento e la Calabria col 48 per cento.

In totale, la percentuale di raccolta differenziata nel 2020, l'anno del Covid, ha raggiunto il 62,9%, facendo segnare un incremento del 10,3% rispetto al periodo 2016-2020.

