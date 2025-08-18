Una rappresentazione a cavallo con amazzoni e cavalieri per le suggestive vie del centro storico, per onorare la tradizione dell’arte equestre, profondamente radicata nel Montiferru. È Bestires e Caddos, sabato 23 a Cuglieri, il corteo in sella a cavalli anglo-arabi e con l’abito della tradizione provenienti dai quattro angoli dell’Isola. Partenza dall’ex Seminario Teologico alle 18, poi il colorato corteo attraverserà le vie antiche del centro storico.

Seguirà la sfilata della maschera tradizionale cuglieritana Sos Cotzulados in un tripudio di colori e festa. Quindi l’intrattenimento musicale con il gruppo Ammentos. «Un evento da non perdere, per promuovere il territorio tra colori, suoni e profumi, che accoglie cavalieri e amici del resto dell’Isola con un profondo senso dell’ospitalità, per la sacralità dell’amicizia. Una giornata dedicata alla tradizione, alla cultura e all’identità sarda», spiega la presidente dell’associazione Caddos in festa Luisa Carriere.

L’associazione “Caddos in festa” di Cuglieri, nata nel 2018, conta una cinquantina di iscritti e organizza durante tutto l’anno eventi conviviali, culturali, musicali, quindi le pariglie a cavallo e la suggestiva sfilata equestre Bestires e Caddos.

