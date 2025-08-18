Nuovo entusiasmante campo ambientale e didattico per i bimbi del Montiferru, e non solo, a contatto con la natura, alla scoperta dell’incantevole monte di Seneghe.

Da lunedì 25 agosto i piccini dai 3 agli 11 anni affronteranno una nuova avventura nel bosco incontaminato seneghese, nei pressi di Nuraghe Ruju vivranno esperienze da veri e propri esploratori, a contatto con la natura e alla scoperta del patrimonio naturalistico. 32 i bimbi partecipanti, provenienti da Seneghe, ma Milis, Santu Lussurgiu e Oristano, oltre ad alcuni bambini in vacanza in paese, pronti a ripartire con un nuovo ed entusiasmante percorso.

L’avventura immersa nel verde del monte per quattro giorni fino a giovedì 28 segue le attività della ludoteca estiva dello scorso luglio, che ha visto la partecipazione di 45 bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. «I bambini sono stati guidati da Simone che è riuscito a entusiasmarli e coinvolgerli con grande energia e divertimento, sono stati coinvolti per la prima volta non solo in attività ricreative ed educative, ma anche in esperienze sportive», spiega la sindaca Albina Mereu.

Un'estate all’insegna del divertimento, della socialità e della riscoperta del proprio territorio.

