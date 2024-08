Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio nelle campagne di Ghilarza, in località “Ena Trasino”. Sul posto, per frenare la rapidissima avanzata del fuoco, sono intervenuti tre elicotteri e un Canadair. Il rogo è ancora in via di spegnimento, è stata chiusa per qualche ora e poi subito riaperta la 131 in direzione Olbia. A terra è intervenuto il personale del Gauf di Oristano, con due squadre di Forestas, i Vigili del fuoco, tre squadre di Barracelli e i volontari del Soccorso Sardegna Centrale.

È il più grosso dei 15 incendi scoppiati oggi in Sardegna.

Stamani le squadre della Forestale e di Forestas sono state impegnate ancora, per il terzo giorno di fila, a Codrongianos, per spegnere gli ultimi focolai del rogo divampato l’11 agosto. Necessario anche l’intervento di un elicottero leggero per bonificare alcuni punti difficili da raggiungere viste le asperità dell’area percorsa dalle fiamme.

Un elicottero e un Super Puma sono intervenuti invece nelle campagne di Laconi, in località “Canali Margiane”, dove è ancora in corso l’intervento del personale antincendio, coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Laconi. Completamente domate le fiamme a Escalaplano, dove è intervenuto stamani un elicottero leggero che ha concluso le operazioni poco prima delle 11.

(Unioneonline)

