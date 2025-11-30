Violenza sessuale di gruppo nel carcere minorile: arrestato a OrtacesusVentiseienne condannato per fatti avvenuti nel 2016 a Quartucciu: deve scontare otto anni di carcere
Nel 2016 si era reso responsabile di una violenza sessuale di gruppo all’interno del carcere minorile di Quartucciu: ora è stato rinchiuso in cella a Uta per scontare la pena diventata definitiva.
I carabinieri della stazione di Senorbì ieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di carcerazione nei confronti di un ventiseienne domiciliato in una comunità di Ortacesus.
Terminate le procedure in caserma, l’arrestato è stato trasferito in carcere dove dovrà scontare 8 anni, 3 mesi e 4 giorni di reclusione.
(Unioneonline)