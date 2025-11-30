Nel 2016 si era reso responsabile di una violenza sessuale di gruppo all’interno del carcere minorile di Quartucciu: ora è stato rinchiuso in cella a Uta per scontare la pena diventata definitiva. 

I carabinieri della stazione di Senorbì ieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di carcerazione nei confronti di un ventiseienne domiciliato in una comunità di Ortacesus. 

Terminate le procedure in caserma, l’arrestato è stato trasferito in carcere  dove dovrà scontare 8 anni, 3 mesi e 4 giorni di reclusione. 

(Unioneonline)

