Conto alla rovescia. Domani mattina bambini e adulti parteciperanno alla corsa e alla camminata nel trail de “Is Cuccureddus”. L’iniziativa è stata patrocinata dall’Unione dei Comuni (Decimoputzu, Villaspeciosa, Siliqua e Vallermosa), ed è organizzata dalla RunToWild (parteciperà anche la Uisp sportpertutti di Cagliari). In programma ci sono tre competizioni che partiranno dell’ippodromo di Decimoputzu. Le gare sono state chiamate come i nuraghi della zona. Monte Idda è la corsa da 12 chilomertri, la camminata Fanaris da 25 chilometri. I bambini, dai quattro agli 11 anni, potranno partecipare alla Corsa campestre: ognuno di loro riceverà una medaglia.

«Per la gara competitiva ci sono 240 iscritti e ci sono un’ottantina di persone che hanno scelto la camminata», dicono Lorenzo Cortesini e Gianni Piras e il resto del direttivo Asd che hanno organizzato la giornata di domani. «Per essere la nostra prima edizione siamo molto soddisfatti».

