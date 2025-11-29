Teatro in limba, a Dolianova la rassegna della Compagnia DolienseUna lunga storia iniziata nel 1982, evento giunto alla 43esima edizione
Una storia lunghissima cominciata nel 1982 quando andò in scena la prima edizione della manifestazione organizzata da un gruppo di appassionati decisi a valorizzare le produzioni in lingua sarda. Da allora la rassegna teatrale, organizzata dalla Compagnia Doliense con il patrocinio del Comune, non si è mai interrotta fino ad arrivare alla 43^ edizione di quest'anno che vedrà in scena quattro compagnie del Sud Sardegna con testi nella variante campidanese.
Si comincia il 6 dicembre con lo spettacolo "Sa sienda de tzia Arrosa" della Compagnia Muredda di San Gavino.
Il 13 dicembre sarà la volta della Compagnia Sa Spendula di Villacidro che proporrà la commedia "Est arribau Said".
I padroni casa della Compagnia Doliense saranno i protagonisti della serata del 14 dicembre con "Sa scominiga de Predi Antiogu".
Chiusura il 20 dicembre con lo spettacolo della Compagnia Sacro Cuore di Quartu Sant'Elena "Tott'unu a su babbu".
Tutte le rappresentazioni andranno in scena all'oratorio di San Biagio con inizio alle 19.00. Ingresso a offerta.