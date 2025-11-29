Muravera, nasce il "punto di facilitazione digitale"«Siamo stati ammessi in una seconda fase tramite lo scorrimento di graduatoria», ha spiegato l’assessore al Bilancio Andrea Mura
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Aiutare i cittadini a pagare le bollette con un click o a scaricare la Tari direttamente dal computer.
È il "punto di facilitazione digitale” che il Comune di Muravera attiverà nelle prossime settimane grazie ad un finanziamento regionale da 51mila e 700 euro ottenuto attraverso un bando Pnrr. «Siamo stati ammessi in una seconda fase tramite lo scorrimento di graduatoria – ha spiegato l’assessore al Bilancio Andrea Mura – e adesso contiamo di partire a brevissimo, entro quest’anno. Anzi, è un obbligo partire entro il 2025. La convenzione è già stata firmata con l’assessorato regionale competente. Il servizio dovrà durare almeno dodici mesi».
L’iniziativa piace anche alla minoranza di Obiettivo Muravera che chiede però un ulteriore sforzo all’amministrazione comunale: «Si faccia in modo – ha detto Francesca Mattana – di rendere appetibile questo punto di facilitazione digitale, si studino cioè delle formule che attirino il maggior numero possibile di cittadini».