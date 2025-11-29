Aiutare i cittadini a pagare le bollette con un click o a scaricare la Tari direttamente dal computer.

È il "punto di facilitazione digitale” che il Comune di Muravera attiverà nelle prossime settimane grazie ad un finanziamento regionale da 51mila e 700 euro ottenuto attraverso un bando Pnrr. «Siamo stati ammessi in una seconda fase tramite lo scorrimento di graduatoria – ha spiegato l’assessore al Bilancio Andrea Mura – e adesso contiamo di partire a brevissimo, entro quest’anno. Anzi, è un obbligo partire entro il 2025. La convenzione è già stata firmata con l’assessorato regionale competente. Il servizio dovrà durare almeno dodici mesi».

L’iniziativa piace anche alla minoranza di Obiettivo Muravera che chiede però un ulteriore sforzo all’amministrazione comunale: «Si faccia in modo – ha detto Francesca Mattana – di rendere appetibile questo punto di facilitazione digitale, si studino cioè delle formule che attirino il maggior numero possibile di cittadini».

