Decimomannu: molesta la ex, braccialetto elettronico per un operaioDivieto di avvicinamento per il 44enne, dopo la denuncia formalizzata da una donna di 37 anni
Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex compagna, con contestuale imposizione del braccialetto elettronico. Le misure sono scattate a Decimomannu nei confronti di un operaio 44enne.
Il provvedimento trae origine dalla querela formalizzata da una 37enne che aveva denunciato l'ex compagno per una serie di comportamenti ritenuti molesti e offensivi. E che - secondo quanto riferito - sarebbero stati posti in essere durante la loro relazione sentimentale, conclusa alcuni mesi prima.
La donna si era presentata alla stazione dei carabinieri: aveva parlato di una situazione divenuta per lei insostenibile, tra reiterati atteggiamenti denigratori e disturbanti. Le dichiarazioni raccolte dai militari dell'Arma hanno dato avvio agli accertamenti. L'uomo è stato informato delle prescrizioni imposte e della necessità di rispettare rigorosamente le distanze e i divieti previsti.
(Unioneonline)