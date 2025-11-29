Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex compagna, con contestuale imposizione del braccialetto elettronico. Le misure sono scattate a Decimomannu nei confronti di un operaio 44enne.

Il provvedimento trae origine dalla querela formalizzata da una 37enne che aveva denunciato l'ex compagno per una serie di comportamenti ritenuti molesti e offensivi. E che - secondo quanto riferito - sarebbero stati posti in essere durante la loro relazione sentimentale, conclusa alcuni mesi prima.

La donna si era presentata alla stazione dei carabinieri: aveva parlato di una situazione divenuta per lei insostenibile, tra reiterati atteggiamenti denigratori e disturbanti. Le dichiarazioni raccolte dai militari dell'Arma hanno dato avvio agli accertamenti. L'uomo è stato informato delle prescrizioni imposte e della necessità di rispettare rigorosamente le distanze e i divieti previsti.

(Unioneonline)

