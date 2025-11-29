La comunità di Mandas si è riunita nella Chiesa parrocchiale di San Giacomo per celebrare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La funzione religiosa, celebrata dal parroco don Davide Pau e da don Gianmario Piga (cappellano dei carabinieri), ha richiamato una vasta partecipazione di cittadini, autorità civili e militari, creando un’atmosfera di profonda condivisione e raccoglimento.

Alla cerimonia erano presenti il Prefetto Giuseppe Castaldo, il Comandante provinciale dei Carabinieri generale Luigi Grasso, i sindaci del territorio, i comandanti delle Compagnie di Dolianova capitano Luca Delle Vedove e di Isili capitana Angela Bellomo, il Comandante della stazione di Mandas maresciallo Francesco Costante, i componenti della caserma locale, le rappresentanze dei Comandi delle varie stazioni della Compagnia di Dolianova, dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo, delle delegazioni del Comando Militare della Sardegna, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell’associazione Coldiretti e dell’Istituto Comprensivo di Mandas, con la partecipazione di insegnanti e alunni. «È stato un momento importante di riflessione per ringraziare non solo i carabinieri per quanto fanno ogni giorno e quelli caduti in servizio, ma è stato un tributo di riconoscenza a chi indossa questa gloriosa divisa e a tutte le loro famiglie», è il commento del sindaco Umberto Oppus.

© Riproduzione riservata