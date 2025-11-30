Il Comune di Settimo spenderà 200mila euro, già inseriti nel bilancio, per un intervento urgente necessario per bloccare il preoccupante cedimento di una parte della Piazza Giovanni XXIII (piazza Chiesa) sul lato parco comunale.

«Nell’ultimo anno», dice il sindaco Gigi Puddu, «le fessure createsi e il cedimento della pavimentazione sono stati sempre più evidenti: proprio per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire scongiurare il peggioramento della situazione e salvaguardare un bene identitario della comunità come la piazza di Chiesa».

Un progetto, aggiunge Puddu, «che, tra l'altro, andrà quindi ad aggiungersi ai lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico che interessano parte della via Aldo Moro, della via Parrocchia e della Piazza Don Secchi, dopo i lavori di riqualificazione dei locali del vecchio Municipio, ora Biblioteca comunale, realizzati 3 anni fa».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata