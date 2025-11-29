Prosegue con successo il viaggio di Saboris Antigus 2025. Dopo le precedenti tappe, domani, domenica 30 novembre, sarà Suelli ad accogliere la manifestazione con un programma ricco di appuntamenti tra cultura, artigianato, musica e gastronomia.

La giornata si aprirà alle 8 con la Santa Messa nella Cattedrale di San Pietro e proseguirà dalle 9.30 con l’apertura di mostre, laboratori, locande e punti vendita dei prodotti locali. Dalle 9.00 alle 16.00 i visitatori potranno partecipare alle visite guidate “Viaggio nel tempo: da San Giorgio di Suelli al nuraghe Piscu”, con itinerari al Museo Archeologico e nei principali siti del territorio.

Non mancheranno i momenti di degustazione, con aperitivi e assaggi nei punti “Saboris de Sueddi”, e un ricco programma di intrattenimenti musicali e culturali tra le vie del centro storico fino al tardo pomeriggio. Tra gli ospiti, Nicola Agus, Dionigi Bitti e Bruno Agus, Lord J, Gianluca Medas, oltre ai gruppi di ballo sardo, arcieri medievali, e numerose attività per famiglie, bambini e ragazzi. Il centro storico di Suelli ospiterà inoltre laboratori del gusto, mostre di artigianato e arte sacra, mercatini delle eccellenze agroalimentari e spazi dedicati alla creatività e al gioco tradizionale.

La giornata si concluderà alle 20 con l’evento “Itinerando in Arte… in is bias de Sueddi”, che unirà arte, convivialità e sapori con la degustazione di vini novelli e zuppe di legumi locali. Con l’appuntamento di Suelli, Saboris Antigus 2025 conferma il suo ruolo di progetto culturale diffuso che mette in rete i paesi della Sardegna, raccontando – attraverso persone, saperi e produzioni – la vitalità, la qualità e l’accoglienza delle comunità locali.

© Riproduzione riservata