Il riscatto di una donna che all’età di 19 anni subì una violenza di gruppo. Fatti realmente accaduti oltre 30 anni fa a Elmas raccontati dalla vittima dello stupro e dal Commissario di Polizia che all’epoca seguì le indagini. Sarà presentato sabato a Soleminis il libro “Plumeria di Gennaio” di Simona Deiana e Andrea Fanti.

Un volume che racconta il difficile percorso della donna per il superamento del trauma, la sua capacità di trasformare una terribile esperienza in una testimonianza di forza e coraggio.

L’appuntamento è per domani, alle 19, nel centro polifunzionale di via Sirios. Dialogherà con gli autori la bibliotecaria Mena Maffei. Ingresso libero.

