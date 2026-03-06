Violenza contro le donne, a Soleminis la presentazione del libro “Plumeria di Gennaio”Nel volume il racconto del difficile percorso per il superamento del trauma, con testimonianze di forza e coraggio
Il riscatto di una donna che all’età di 19 anni subì una violenza di gruppo. Fatti realmente accaduti oltre 30 anni fa a Elmas raccontati dalla vittima dello stupro e dal Commissario di Polizia che all’epoca seguì le indagini. Sarà presentato sabato a Soleminis il libro “Plumeria di Gennaio” di Simona Deiana e Andrea Fanti.
Un volume che racconta il difficile percorso della donna per il superamento del trauma, la sua capacità di trasformare una terribile esperienza in una testimonianza di forza e coraggio.
L’appuntamento è per domani, alle 19, nel centro polifunzionale di via Sirios. Dialogherà con gli autori la bibliotecaria Mena Maffei. Ingresso libero.