Violentata nel Cagliaritano, resta incinta a dodici anniLa ragazzina aggredita mentre tornava a casa a piedi, ha deciso di interrompere la gravidanza
Una dodicenne sarebbe rimasta incinta a seguito di una aggressione sessuale avvenuta mentre tornava a piedi a casa.
È accaduto in un paese della Provincia di Cagliari che rimarrà ignoto per proteggere l’identità dell’adolescente, che ha scelto di interrompere la gravidanza.
Sull’episodio indagano i magistrati del pool “persone fragili” della Procura e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari che hanno avviato gli accertamenti a seguito della denuncia presentata dai medici dell’ospedale.
