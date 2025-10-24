Una dodicenne sarebbe rimasta incinta a seguito di una aggressione sessuale avvenuta mentre tornava a piedi a casa.

È accaduto in un paese della Provincia di Cagliari che rimarrà ignoto per proteggere l’identità dell’adolescente, che ha scelto di interrompere la gravidanza.

Sull’episodio indagano i magistrati del pool “persone fragili” della Procura e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari che hanno avviato gli accertamenti a seguito della denuncia presentata dai medici dell’ospedale.

